Гурьянов - о завершении безголевой серии: Для психологии очень важно, когда ты забрасываешь шайбу

«Конечно, для психологии очень важно, когда ты забиваешь гол. В первую очередь, для команды. Я просто выхожу на лед и играю в свою игру. Иногда шайба не влетает в сетку. Такое случается, и это нормально. Нужно просто продолжать стараться. Каждая игра — для меня новый опыт, и я просто стараюсь показать лучшее, на что я способен», — цитирует хоккеиста русскоязычная версия сайта НХЛ.

Гурьянов не мог отличиться в десяти играх кряду.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 42 матча, в которых набрал 23 (8+15) очка.