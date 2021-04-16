Леонид Вайсфельд: Ситуация с запретом на въезд в США Мирошниченко сама по себе несколько странная

«Ситуация, которая произошла с одним из лидеров сборной России, сама по себе несколько странная, — сказал Вайсфельд «СЭ». — Ивану, как и всем игрокам нашей сборной поставили визу, но при этом во въезде в страну миграционной службой США было отказано. В чем причина — я до сих пор не понял, но ничего сделать нельзя. Потеря для нашей команды весьма ощутимая. Но этот случай должен еще больше сплотить команду», - цитирует Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Напомним, с 27 апреля по 7 мая в США состоится юниорский чемпионат мира по хоккею.

Ранее миграционные службы США отказали в визите в страну игроку российской национальной команды Ивану Мирошниченко.