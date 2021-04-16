НХЛ объявила о переносе 15 матчей регулярного чемпионата

НХЛ объявила о переносе ближайших матчей регулярного чемпионата с участием «Ванкувера» и «Колорадо» из-за случая заражения коронавирусом.

По информации пресс-службы лиги, на неопределенный срок отложены два матча «лавин» с «Лос-Анджелесом», которые должны были состояться 17 и 19 апреля. Также перенесена игра против «Сент-Луиса». Она должна была пройти 21 апреля.

Кроме того, перенесен ряд игр между командами из Северного дивизиона, десять из них с участием «Ванкувера». Ранее в команде зафиксировали вспышку коронавируса.