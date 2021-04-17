«Монреаль» дома обыграл «Калгари»

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» на своем льду одержал победу над «Калгари» со счетом 2:1.

Форвард хозяев Тайлер Тоффоли открыл счет на 30-й минуте, а на 47-й «Флэймз» восстановили равновесие благодаря точному броску Элиса Линдхольма. Тем не менее, на 56-й минуте второй гол «Тоффоли» принес победу «Канадиенс».

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 15 минут и 51 секунду, закончив встречу с показателем полезности «+2».

В Северном (канадском) дивизионе «Канадиенс» занимают четвертое место, набрав 47 очков в 41 матче, а «Калгари» находится на пятой строчке таблицы, имея 41 очко после 44 встреч.

В ночь с 19 на 20 апреля по московскому времени состоятся матчи «Эдмонтон» – «Монреаль» и «Калгари» – «Оттава».