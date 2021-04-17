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Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.70
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.07 Х 2.90 П2 4.60
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 4.10 Х 3.00 П2 2.13
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17 апреля 06:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Монреаль» дома обыграл «Калгари»

Тайлер Тоффоли оформил дубль.

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» на своем льду одержал победу над «Калгари» со счетом 2:1.

Форвард хозяев Тайлер Тоффоли открыл счет на 30-й минуте, а на 47-й «Флэймз» восстановили равновесие благодаря точному броску Элиса Линдхольма. Тем не менее, на 56-й минуте второй гол «Тоффоли» принес победу «Канадиенс».

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провел на льду 15 минут и 51 секунду, закончив встречу с показателем полезности «+2».

В Северном (канадском) дивизионе «Канадиенс» занимают четвертое место, набрав 47 очков в 41 матче, а «Калгари» находится на пятой строчке таблицы, имея 41 очко после 44 встреч.

В ночь с 19 на 20 апреля по московскому времени состоятся матчи «Эдмонтон» – «Монреаль» и «Калгари» – «Оттава».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» – «Калгари Флэймз» – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – Тоффоли (Судзуки, Кулак) – 29:32

1:1 – Линдхольм (Годро, Ткачук) – 46:30

2:1 – Тоффоли (Армиа, Судзуки) – 55:45

Вратари: Аллен – Маркстрем.

источник: «Советский спорт»
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