«Бостон» с «сухим» счетом выиграл у «Айлендерс», ворота которых защищал Сорокин

В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон Брюинз» на своем льду одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

За три секунды до конца первого перерыва отличился Давид Пастрняк. На 21-й минуте российского вратаря «островитян» Илью Сорокина вынудил капитулировать Тейлор Холл, а на 59-й шайбу в пустые ворота переправил Кертис Лазар.

Голкипер «Брюинз» Джереми Свейман впервые отыграл на «ноль» в НХЛ, отразив 25 бросков по своим воротам.

С тремя победами подряд «Бостон» занимает четвертое место в Восточном дивизионе, набрав 54 очка в 42 матчах. «Айлендерс» находятся на второй строчке таблицы, имея 58 очков после 44 встреч. Лидер «Вашингтон» набрал 60 очков в 44 играх.

18 апреля состоятся матчи «Бостон» – «Вашингтон» и «Филадельфия» – «Айлендерс».