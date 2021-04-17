«Миннесота» дома одолела «Сан-Хосе», Капризов очков не набрал

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Португалия - Сегунда 13:00 Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.06
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.62 Х 4.10 П2 5.40
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.34
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.54 Х 4.10 П2 7.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.70 Х 3.70 П2 1.80
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.47
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 2.05 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.30
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.72 Х 3.40 П2 5.80
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 2.85 Х 2.85 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.70
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 4.10 Х 3.00 П2 2.13
17 апреля 06:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Миннесота» дома одолела «Сан-Хосе», Капризов очков не набрал

Российский нападающий «Уайлд» провел на льду 15 минут и 29 секунд, не отметившись результативными действиями.

В регулярном чемпионат НХЛ «Миннесота» одержала победу над «Сан-Хосе» с результатом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Чешский нападающий гостей Томаш Гертл открыл счет на четвертой минуте. На 10-й Ник Бонино восстановил равновесие, а в начале второго периода хозяева добились перевеса в две шайбы. На 23-й минуте шайбу в ворота «Шаркс» забросил Матс Цуккарелло, а на 24-й отличился Зак Паризе.

На 54-й Эвандер Кейн в меньшинстве сократил отставание «Сан-Хосе», однако «акулам» не удалось спастись от поражения.

Российский форвард хозяев Кирилл Капризов провел на льду 15 минут и 29 секунд и закончил встречу с нулевым показателем полезности.

«Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, набрав 55 очков в 42 матчах.

«Сан-Хосе» с серией из четырех поражений идет шестым. У «Шаркс» 40 очков после 43 встреч.

В ночь с 17 на 18 апреля соперники еще раз встретятся в Сент-Поле на домашней арене «Миннесоты».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» – «Сан-Хосе Шаркс» – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: 0:1 – Гертл (Шимек, Власик) – 03:21

1:1 – Бонино – 09:30

2:1 – Цуккарелло (Раск) – 22:15

3:1 – Паризе (Дамба, Бонино) – 23:20

3:2 – Кейн – 53:43 (4x5)

Вратари: Тальбо – Джонс.

источник: «Советский спорт»
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