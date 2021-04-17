«Миннесота» дома одолела «Сан-Хосе», Капризов очков не набрал

В регулярном чемпионат НХЛ «Миннесота» одержала победу над «Сан-Хосе» с результатом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Чешский нападающий гостей Томаш Гертл открыл счет на четвертой минуте. На 10-й Ник Бонино восстановил равновесие, а в начале второго периода хозяева добились перевеса в две шайбы. На 23-й минуте шайбу в ворота «Шаркс» забросил Матс Цуккарелло, а на 24-й отличился Зак Паризе.

На 54-й Эвандер Кейн в меньшинстве сократил отставание «Сан-Хосе», однако «акулам» не удалось спастись от поражения.

Российский форвард хозяев Кирилл Капризов провел на льду 15 минут и 29 секунд и закончил встречу с нулевым показателем полезности.

«Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, набрав 55 очков в 42 матчах.