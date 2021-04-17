«Вегас» одержал пятую победу подряд, с «сухим» счетом обыграв в гостях «Анахайм»

В регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм» дома проиграл «Вегасу» со счетом 0:4.

Авторами голов стали Вильям Карлссон (на 21-й минуте), Чендлер Стивенсон (на 25-й), Николя Руа (на 40-й) и Брейден Макнэбб (на 48-й).

В составе «Анайхама» в этом матче принял участие российский нападающий Александр Волков.

«Вегас» занимает второе место в Западном дивизионе, набрав 62 очка в 43 матчах и одержав пять побед подряд. У лидера «Колорадо» 64 очка после 43 игр.

«Анахайм» находится на последней восьмой строчке таблицы, имея 35 очков после 45 матчей.