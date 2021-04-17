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Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
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Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.32 Х 2.90 П2 3.70
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Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.72 Х 3.40 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
17 апреля 07:33
автор: Виктор Шарафудинов

«Вегас» одержал пятую победу подряд, с «сухим» счетом обыграв в гостях «Анахайм»

«Золотые рыцари» занимают второе место в Западном дивизионе.

В регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм» дома проиграл «Вегасу» со счетом 0:4.

Авторами голов стали Вильям Карлссон (на 21-й минуте), Чендлер Стивенсон (на 25-й), Николя Руа (на 40-й) и Брейден Макнэбб (на 48-й).

В составе «Анайхама» в этом матче принял участие российский нападающий Александр Волков.

«Вегас» занимает второе место в Западном дивизионе, набрав 62 очка в 43 матчах и одержав пять побед подряд. У лидера «Колорадо» 64 очка после 43 игр.

«Анахайм» находится на последней восьмой строчке таблицы, имея 35 очков после 45 матчей.

18 апреля соперники встретятся снова на домашней арене «Дакс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» – «Вегас Голден Найтс» – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: 0:1 – Карлссон (Смит, Маршессо) – 20:09

0:2 – Стивенсон (Стоун, Пачиоретти) – 24:47

0:3 – Руа – 39:38

0:4 – Макнэбб (Стивенсон, Стоун) – 48:00

Вратари: Гибсон – Ленер.

источник: «Советский спорт»
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