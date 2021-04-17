Хартли – о предстоящем финале Кубка Гагарина: У нас есть шанс победить

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился комментариями перед предстоящей финальной серией Кубка Гагарина, в которой его команда сразится с московским ЦСКА.

— ЦСКА очень сильный клуб и, если смотреть в целом, то никому в КХЛ не было легко в матчах против этой команды. Мы в финале, и я сохраняю веру в команду, мы здорово идем весь сезон. Мы видим, что ребята ничего не боятся, у нас есть прекрасная возможность. Понятно, что будет ощущаться огромное давление, но у нас есть шанс победить, — приводит слова канадского специалиста ТАСС.

Добавим, что первый матч финальной серии пройдет в Москве 18 апреля.