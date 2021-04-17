Источник: «Витязь» не будет продлевает контракт с Кравцом

ХК «Витязь» не будет продлевать контракт с главным тренером Михаилом Кравцом.

Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Соглашение 57-летнего Кравца с клубом из подмосковного Подольска заканчивается 30 апреля.

Вдобавок тренерский штаб «Витязя» покинет и Александр Савченков, который будет помогать Алексею Кудашову в московском «Динамо».

Кравец возглавил «Витязь» 4 мая 2019 года. В первом сезоне под его руководством команда заняла седьмое место на «Западе» по итогам регулярного чемпионата, а затем уступила 0-4 СКА в первом круге Кубка Гагарина.