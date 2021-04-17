Подколзин поедет в расположение «Ванкувера» после игр за сборную

Форвард СКА Василий Подколзин прибудет в расположение клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» не раньше середины июня.

«Сейчас Вася едет на сборы в составе первой сборной. Он ведь не имеет права сейчас подписывать контракт с «Ванкувером». «Кэнакс» заканчивают играть 16 мая, поэтому после 1 мая ехать туда не имеет смысла. Нужно сначала получить иммиграционную визу в канадском посольстве, это займет около месяца. Затем отсидеть карантин в Канаде, и получается, что Вася прибудет в расположение клуба не раньше середины июня. Он просто спокойно готовится к играм за сборную», — заявил агент хоккеиста Сергей Исаков в интервью Sport24.ru.

Контракт 19-летнего нападающего с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается 30 апреля. Напомним, что «Ванкувер» выбрал Подколзина под 10-м номером на драфте-2019.

Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня.