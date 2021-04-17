Наставник «Тампы» Купер – о Кучерове: Он очень далек от контактных упражнений

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Португалия - Примейра 2-й тайм, 90+1' Морейренсе 2 Тондела 3
Португалия - Примейра 2-й тайм, 87' Витория Гимара 1 Санта-Клара 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 63' Марсель 2 Лорьян 1 П1 1.16 Х 7.10 П2 20.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 15' Краснодар 1 Зенит 0 П1 2.45 Х 3.80 П2 2.60
Италия - Серия B 1-й тайм, 19' Порденоне 0 Фрозиноне 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 6.90
Италия - Серия А 1-й тайм, 16' Сассуоло 0 Фиорентина 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Испания - Сегунда 1-й тайм, 4' Спортинг Хихон 0 Овьедо 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.10
Испания - Сегунда 1-й тайм, 2' Лас-Пальмас 0 Малага 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.80
Германия - Бундеслига 19:30 Байер 0 Кёльн 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Кубок Англии 19:30 Челси 0 Манчестер Сити 0 П1 4.40 Х 3.50 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Нью-Йорк Рейнд 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.69 Х 4.50 П2 4.20
Англия - Первая лига 19:30 Оксфорд Юнайте 0 Гиллингем 0
Англия - Первая лига 19:30 Уимблдон 0 Суиндон Таун 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Филадельфия Фл 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.85 Х 4.40 П2 2.10
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:00 Белененсеш 0 Маритиму 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Португалия - Примейра 20:00 Бенфика 0 Жил Висенте 0 П1 1.21 Х 6.70 П2 16.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Гоу Эхед Иглс 0 Алмере Сити 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.65
Италия - Серия А 21:15 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:45 Кальяри 0 Парма 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Норвич Сити 0 Борнмут 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.30 Х 4.60 П2 1.66
Англия - Премьер-лига 22:15 Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.79 Х 3.40 П2 5.50
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Ланус 0
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.50 Х 4.50 П2 1.61
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
НБА - регулярный чемпионат 23:30 Лос-Анджелес Л 0 Юта Джаз 0 П1 1.98 П2 1.85
17 апреля 18:41
автор: Артем Спиридонов

Наставник «Тампы» Купер – о Кучерове: Он очень далек от контактных упражнений

В декабре 2020 года хоккеист перенес операцию на бедре.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился информацией о процессе восстановления от травмы российского хоккеиста Никиты Кучерова.

— Я не жду, что он вернется в регулярке. Куч катался с нами, но большую часть времени он тренируется без нас. Обычно он катается либо один, либо с тренировочным составом. Но пока он очень далек от контактных упражнений или чего-то подобного, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Тампа-Бэй» возглавляет Центральный дивизион с 60 очками.

источник: NHL (НХЛ)
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