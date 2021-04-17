Наставник «Тампы» Купер – о Кучерове: Он очень далек от контактных упражнений

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился информацией о процессе восстановления от травмы российского хоккеиста Никиты Кучерова.

— Я не жду, что он вернется в регулярке. Куч катался с нами, но большую часть времени он тренируется без нас. Обычно он катается либо один, либо с тренировочным составом. Но пока он очень далек от контактных упражнений или чего-то подобного, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Тампа-Бэй» возглавляет Центральный дивизион с 60 очками.