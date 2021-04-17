Овечкин сократил отставание от Дионна до двух шайб, отличившись в матче с «Филадельфией» (видео)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в гостевом матче с «Филадельфией», реализовав на 4-й минуте большинство.

Для 35-летнего форварда этот гол стал 729-м за карьеру в НХЛ. Овечкин сократил до двух шайб отставание от Марселя Дионна, идущего пятым в списке лучших снайперов лиги. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки - 894 гола.

Овечкин забросил 23-ю шайбу в 41 матче чемпионата в текущем сезоне.