Овечкин сократил отставание от Дионна до двух шайб, отличившись в матче с «Филадельфией» (видео)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в гостевом матче с «Филадельфией», реализовав на 4-й минуте большинство.
Для 35-летнего форварда этот гол стал 729-м за карьеру в НХЛ. Овечкин сократил до двух шайб отставание от Марселя Дионна, идущего пятым в списке лучших снайперов лиги. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки - 894 гола.
Овечкин забросил 23-ю шайбу в 41 матче чемпионата в текущем сезоне.
Blink and ya miss it pic.twitter.com/EHxVVB9Lv3— Washington Capitals (@Capitals) April 17, 2021