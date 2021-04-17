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17 апреля 22:05
автор: Александр Поволоцкий

Хет-трик Бучневича и четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть дома «Нью-Джерси»

Матч проходил на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду переиграли «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил российский форвард Павел Бучневич, забросивший шайбы на 8-й, 22-й и 59-й минутах игры. Артемий Панарин набрал четыре очка. Он забросил шайбу на 21-й минуте и трижды ассистировал партнерам. По голу на счету Райна Строума и Криса Крайдера. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

У «дьяволов» отличились Майкл Маклеод (33-я минута), Пи Кей Саббэн (46) и Егор Шарангович (47).

«Рейнджерс» набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Нью-Джерси» с 34 очками идет на седьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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