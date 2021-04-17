«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», россияне забросили пять шайб из восьми

Первые четыре шайбы гостей забросили Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. В итоге нападающие набрали по три очка - 2+1 у Овечкина и 1+2 у Кузнецова.
Первый гол «летчиков» на счету Максима Проворова.
«Столичные» продолжают лидировать в Восточном дивизионе. «Филадельфия» шестая.
НХЛ. Регулярный чемпионат.
Восточный дивизион.
«Филадельфия Флайерз» - «Вашингтон Кэпиталз» – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Голы: 0:1 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 3:38 (5х4)
1:1 – Проворов (Жиру, Фэраби), 19:59
1:2 – Орлов (Карлсон, Овечкин), 20:33
2:2 – Ван Римсдайк (Обель-Кубель), 25:28
2:3 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 26:15 (5:4)
2:4 – Кузнецов (Уилсон, Карлсон), 35:02
3:4 – Эллисон (Хейс, Жиру), 47:02
3:5 – Шири (Шульц, Эллер)
3:6 - Манта (п.в.)
Вратари: Лайон - Самсонов