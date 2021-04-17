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Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 11' Норвич Сити 1 Борнмут 0
Англия - Премьер-лига не начался Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.75 Х 3.80 П2 4.70
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17 апреля 22:09
автор: Александр Шульгин

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», россияне забросили пять шайб из восьми

«Кэпиталз» продолжают лидировать в Восточном дивизионе.

Первые четыре шайбы гостей забросили Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. В итоге нападающие набрали по три очка - 2+1 у Овечкина и 1+2 у Кузнецова.

Первый гол «летчиков» на счету Максима Проворова.

«Столичные» продолжают лидировать в Восточном дивизионе. «Филадельфия» шестая.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

Восточный дивизион.

«Филадельфия Флайерз» - «Вашингтон Кэпиталз» – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: 0:1 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 3:38 (5х4)

1:1 – Проворов (Жиру, Фэраби), 19:59

1:2 – Орлов (Карлсон, Овечкин), 20:33

2:2 – Ван Римсдайк (Обель-Кубель), 25:28

2:3 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 26:15 (5:4)

2:4 – Кузнецов (Уилсон, Карлсон), 35:02

3:4 – Эллисон (Хейс, Жиру), 47:02

3:5 – Шири (Шульц, Эллер)

3:6 - Манта (п.в.)

Вратари: Лайон - Самсонов

источник: «Советский спорт»
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