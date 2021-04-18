«Питтсбург» выиграл у «Баффало»

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НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 30' Лос-Анджелес Л 77 Юта Джаз 71 П1 1.27 П2 3.80
Аргентина - Примера 2-й тайм, 57' Бока Хуниорс 2 Атлетико Тукум 1
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 4.10 Х 4.90 П2 1.59
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.88 Х 4.30 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Ред Уи 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 3.00 Х 4.20 П2 2.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Флорида Пантер 0 П1 2.00 Х 4.30 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Виннипег Джетс 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.27 Х 4.30 П2 2.65
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.90 Х 4.30 П2 3.40
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Даллас Старз 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.76 Х 4.30 П2 3.90
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уиза 0 Детройт Пистон 0 П1 1.58 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.60 П2 2.40
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Милуоки Бакс 0 Мемфис Гриззли 0 П1 1.29 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.13 П2 6.40
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 10.0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
18 апреля 00:40
автор: Александр Шульгин

«Питтсбург» выиграл у «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «пингвины» на выезде одолели «клинков» со счетом 3:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

Восточный дивизион.

«Баффало Сэйбрз» - «Питтсбург Пингвинз» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: 0:1 – Макканн (Мэтсон, Сеси), 10:30

0:2 – Родригес (Блюгер), 15:57

1:2 – Томпсон, 16:41

1:3 – Раст (Кросби, Гюнцель), 12:15 (5х4)

1:4 - Миттельштадт (Ристолайнен, Рейнхарт), 11:44 (5х4)

Вратари: Токарски - Джарри

источник: «Советский спорт»
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