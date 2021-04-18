«Питтсбург» выиграл у «Баффало»

НХЛ. Регулярный чемпионат.
Восточный дивизион.
«Баффало Сэйбрз» - «Питтсбург Пингвинз» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: 0:1 – Макканн (Мэтсон, Сеси), 10:30
0:2 – Родригес (Блюгер), 15:57
НХЛ. Регулярный чемпионат.
Восточный дивизион.
«Баффало Сэйбрз» - «Питтсбург Пингвинз» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: 0:1 – Макканн (Мэтсон, Сеси), 10:30
0:2 – Родригес (Блюгер), 15:57
1:2 – Томпсон, 16:41
1:3 – Раст (Кросби, Гюнцель), 12:15 (5х4)
1:4 - Миттельштадт (Ристолайнен, Рейнхарт), 11:44 (5х4)
Вратари: Токарски - Джарри