«Оттава» на выезде разгромила «Монреаль», Зуб и Зайцев забросили по шайбе

«Монреаль Канадиенс» на своем льду уступил «Оттаве Сенаторз» со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей одну из шайб забросил российский защитник Артем Зуб. Он отличился на 4-й минуте встречи. Для 25-летнего хоккеиста эта шайба стала третьей в сезоне. Еще один гол в активе другого игрока обороны Никиты Зайцева. Дубль оформил Дрейк Батерсон.

Нападающий «Сенаторз» Евгений Дадонов и защитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отметились.

«Оттава» набрала 34 очков и занимает последнее 7-е место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Монреаль» с 47-ю очками идет на четвертой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат.