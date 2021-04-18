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18 апреля 01:26
автор: Александр Поволоцкий

«Оттава» на выезде разгромила «Монреаль», Зуб и Зайцев забросили по шайбе

Матч проходил на арене «Белл-центра».

«Монреаль Канадиенс» на своем льду уступил «Оттаве Сенаторз» со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей одну из шайб забросил российский защитник Артем Зуб. Он отличился на 4-й минуте встречи. Для 25-летнего хоккеиста эта шайба стала третьей в сезоне. Еще один гол в активе другого игрока обороны Никиты Зайцева. Дубль оформил Дрейк Батерсон.

Нападающий «Сенаторз» Евгений Дадонов и защитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отметились.

«Оттава» набрала 34 очков и занимает последнее 7-е место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Монреаль» с 47-ю очками идет на четвертой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

Северный дивизион.

«Монреаль Канадиенс» - «Оттава Сенаторз» – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – Зуб (Батерсон, Штюцле), 3:03

0:2 – Батерсон (Ткачук, Норрис), 33:12

0:3 – Батерсон (Ткачук, Норрис), 55:26 (5x4)

0:4 – Зайцев (Пинто), 55:44

Вратари: Прайс - Мюррей

источник: «Советский спорт»
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