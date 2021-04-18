28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» в гостях обыграть «Тампу-Бэй»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.76 Х 3.80 П2 4.90
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.12
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.32
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
18 апреля 06:35
автор: Владислав Корегин

28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» в гостях обыграть «Тампу-Бэй»

В последних пяти встречах в НХЛ «пантеры» одержали лишь две победы.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Флорида Пантерз» завершился победой гостевой команды со счетом 5:3.

У победителей шайбы забросили Брэндон Монтур (9-я минута), Александр Барков (13), Джонатан Юбердо (20), Фрэнк Ватрано (38) и Энтони Дюклер (60). Российский форвард Никита Гусев отдал один результативный пас, ставший для него первым заработанным очком в составе клуба после своего перехода. Голкипер Сергей Бобровский оформил 28 сейвов из 31 возможных.

Соперник ответил голами Брейдена Пойнта (14), Эрика Чернака (40) и Мэтью Жозефа (42). Защитник Михаил Сергачев сделал один ассист, а вратарь Андрей Василевский отразил 27 бросков из 31.

«Флорида» набрала 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Тампа» с 60 очками идет на третьей строчке.

Оба коллектива проведут следующие матчи дома 20 апреля «пантеры» сыграют против «Коламбуса», а «молнии» в тот же день встретятся с «Каролиной».

источник: «Советский спорт»
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