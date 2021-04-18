28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» в гостях обыграть «Тампу-Бэй»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Флорида Пантерз» завершился победой гостевой команды со счетом 5:3.

У победителей шайбы забросили Брэндон Монтур (9-я минута), Александр Барков (13), Джонатан Юбердо (20), Фрэнк Ватрано (38) и Энтони Дюклер (60). Российский форвард Никита Гусев отдал один результативный пас, ставший для него первым заработанным очком в составе клуба после своего перехода. Голкипер Сергей Бобровский оформил 28 сейвов из 31 возможных.

Соперник ответил голами Брейдена Пойнта (14), Эрика Чернака (40) и Мэтью Жозефа (42). Защитник Михаил Сергачев сделал один ассист, а вратарь Андрей Василевский отразил 27 бросков из 31.

«Флорида» набрала 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Тампа» с 60 очками идет на третьей строчке.

Оба коллектива проведут следующие матчи дома 20 апреля «пантеры» сыграют против «Коламбуса», а «молнии» в тот же день встретятся с «Каролиной».