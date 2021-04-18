«Каролина» дома переиграла «Нэшвилл», на счету Свечникова заброшенная шайба

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» одержали домашнюю победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Джейкоб Славин (19-я минута), Яни Хаканпяя (49) и Андрей Свечников (59). 21-летний россиянин набрал свое 31-е (12+19) результативное очко в 43 матчах нынешнего сезона.

У гостей гол забил Роман Йози (32). Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 12 минут 39 секунд, однако не сумел отличиться голевыми действиями.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 62 очка. «Нэшвилл» располагается на четвертом месте с 49 очками.

20 апреля «Харрикейнз» сыграют дома с «Тампой-Бэй», а «хищники» в тот же день примут у себя «Чикаго».