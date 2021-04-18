«Каролина» дома переиграла «Нэшвилл», на счету Свечникова заброшенная шайба

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Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.90
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.76 Х 3.80 П2 4.90
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.12
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.32
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
18 апреля 06:50
автор: Владислав Корегин

«Каролина» дома переиграла «Нэшвилл», на счету Свечникова заброшенная шайба

Россиянин забил свой 12-й гол в нынешнем сезоне.

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» одержали домашнюю победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе хозяев шайбы забросили Джейкоб Славин (19-я минута), Яни Хаканпяя (49) и Андрей Свечников (59). 21-летний россиянин набрал свое 31-е (12+19) результативное очко в 43 матчах нынешнего сезона.

У гостей гол забил Роман Йози (32). Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 12 минут 39 секунд, однако не сумел отличиться голевыми действиями.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 62 очка. «Нэшвилл» располагается на четвертом месте с 49 очками.

20 апреля «Харрикейнз» сыграют дома с «Тампой-Бэй», а «хищники» в тот же день примут у себя «Чикаго».

источник: «Советский спорт»
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