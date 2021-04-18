Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Сан-Хосе» в домашнем матче

«Миннесота Уайлд» на своей домашней арене обыграла «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Матс Цуккарелло (15-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (16), Зак Паризе (16), Нико Штурм (22) и Кирилл Капризов (40). Отметим, что российский форвард набрал 36 (17+19) очков в своем дебютном сезоне в лиге. Для этого ему понадобилось 43 матча.

Соперник ответил голами Брента Бернса (13) и Йоэля Келльмана (58). Защитник Николай Кныжов отыграл 17 минут 10 секунд, но не набрал результативных очков.

«Миннесота» одержала третью победу кряду в чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 57 очков. «Сан-Хосе» идет на шестой строчке (40 очков).

20 апреля «Уайлд» отправятся в гости к «Аризоне», а «акулы» в тот же день сыграют на выезде против «Вегаса».