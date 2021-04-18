«Даллас» дома разгромил «Коламбус», Гурьянов забил гол и сделал ассист

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» – «Коламбус Блю Джекетс» завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Одним из главных героев встречи – форвард «Старз» Денис Гурьянов, забивший гол и отдавший результативный пас. Также по шайбе записали на свой счет Джейми Бенн (13), Джо Павелски (34), Йон Клингберг (34) и Эса Линделль (37).

Автором единственной шайбы в составе гостей стал российский защитник Владислав Гавриков (7).

«Даллас» набрал 46 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» идет на седьмой строчке с 39 очками.

20 апреля «Старз» сыграют дома против «Детройта», а «Блю Джекетс» в тот же день примут у себя «Флориду».