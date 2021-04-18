Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам среди новичков клуба

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд клуба среди новичков, установленный 20 лет назад.

Отметим, что в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2) 23-летний игрок стал автором заброшенной шайбы. Таким образом, хоккеист набрал 36 (17+19) очков в 43 матчах своего дебютного сезона в лиге.

Ранее столько очков в первом сезоне набирал форвард «Уайлд» Мариан Габорик в сезоне-2000/01 – тогда ему потребовалось 71 матч. Для того, чтобы побить рекорд словацкого нападающего, Капризов имеет в запасе еще 13 игр.

«Миннесота» одержала третью победу кряду в чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 57 очков.

20 апреля «Уайлд» отправятся в гости к «Аризоне».