Бучневич признан второй звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин - третьей

17 и 18 апреля состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, оформивший хет-трик в игре с «Нью-Джерси Девилз» (6:3).

Третьим лучшим игроком был признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся двумя шайбами и результативной передачей в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:3).

Первая звезда - нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, проведя с «Миннесотой Уайлд» (2:5) свою 1767-ю встречу в НХЛ, по данному показателю канадец сравнялся с Горди Хоу.