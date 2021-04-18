Нападающий «Ак Барса» Галиев близок к переходу в «Динамо»

Форвард казанского «Ак Барса» Станислав Галиев, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение Галиева с казанским клубом истекает 30 апреля нынешнего года, поэтому нападающий станет неограниченно свободным агентом в КХЛ.

Россиянин выступает за «Ак Барс» с 2017 года, в составе казанцев Галиев становился обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. Отметим, что форвард является воспитанником «Динамо».

Напомним, что в этом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, где потерпел поражение в серии от омского «Авангарда» со счетом 3-4. Галиев в этом году провел за казанский клуб в КХЛ 52 матча, набрав 27 (16+11) очков.