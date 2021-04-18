Артемий Панарин: Бучневич - очень хороший игрок с большим хоккейным IQ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал выступление своего напарника по команде Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3).

«Бучневич - очень хороший игрок с большим хоккейным IQ. Поздравляю его с днем рождения. Можно позавидовать такому дню, когда делаешь хет-трик. Мы рады за Бучневича, он играет очень важную роль и в обороне, и в меньшинстве, и в атаке», - приводит слова россиянина официальная сайт НХЛ на русском языке.

Отметим, что Бучневич 17 апреля отпраздновал свой 26-й день рождения. Теперь на счету форварда 40 (19+21) очков в сезоне.

Панарин также помог команде одержать победу, отметившись голом и тремя результативными передачами. В активе нападающего 50 (16+34) баллов в «регулярке».