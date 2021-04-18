Бучневич - о хет-трике в матче с «Нью-Джерси»: Я повзрослел и стал лучше понимать хоккей

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал свое успешное выступление в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3).

«Я во всем прибавил. Просто повзрослел, стал лучше понимать хоккей. Что от меня хочет тренер, какую дает установку. Вообще, молодым игрокам трудно сразу выстрелить в лиге. Но с возрастом приходит опыт», - приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Бучневич в свой 26-й день рождения, 17 апреля отметился тремя голами. Теперь на счету форварда 40 (19+21) очков в сезоне. Его напарник по команде Артемий Панарин в игре с «Девилз» отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. В активе нападающего 50 (16+34) баллов в «регулярке».