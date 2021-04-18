Кугрышев может сменить «Салават Юлаев» на «Спартак»

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев может продолжить свою карьеру в другом клубе Континентальной хоккейной лиги – «Спартаке».

Как сообщает «РИА Новости», красно-белые уверены в том, что 31-летний россиянин усилит атакующую линию команды в следующем сезоне. Отметим, что контракт форварда с уфимцами истекает 30 апреля.

В нынешнем сезоне Кугрышев отыграл 66 матчей, набрав 32 (10+22) очка. Ранее он защищал цвета «Авангарда», «Сибири» и ЦСКА.

В общей сложности форвард провел в КХЛ 592 встречи, забросил 129 шайб и отдал 178 ассистов.