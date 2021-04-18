Бадюков - о финале Кубка Гагарина ЦСКА - «Авангард»: Будет очень интересная серия

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 70' Урал 0 Рубин 1 П1 24.0 Х 5.90 П2 1.19
Италия - Серия А 2-я четверть Брешия 27 Динамо Сассари 39
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 10' Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А не начался Милан 0 Дженоа 0 П1 1.41 Х 4.90 П2 8.10
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.20 Х 7.20 П2 15.5
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.70
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.32 Х 5.90 П2 9.20
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.94
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.90
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.08
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.70
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 3.00
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.14
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
18 апреля 13:19
автор: Степан Шереметьев

Бадюков - о финале Кубка Гагарина ЦСКА - «Авангард»: Будет очень интересная серия

Первая встреча между командами состоится сегодня, 18 апреля в Москве. Начало игры - в 18:00 (мск).

Бывший хоккеист Алексей Бадюков выразил мнение о финале Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

«Будет очень интересная серия. Если вспоминать серию двухлетней давности, то сейчас «Авангард» подошел в хорошем психологическом состоянии. Они прошли очень многое. ЦСКА, конечно, очень сильная системная команда со своими лидерами, с хорошей игрой в обороне. У омичей серия была длинная, физическое состояние должно быть лучше у ЦСКА, но «Авангард» на очень хороших эмоциях проводит этот плей-офф», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что омичи в финальной серии Восточной конференции обыграли казанский «Ак Барс» (4-3), а московские армейцы в решающем раунде Запада оказались сильнее петербургского СКА (4-2).

Матч ЦСКА - «Авангард» состоится сегодня, 18 апреля в Москве. Начало игры - в 18:00 (мск).

источник: Чемпионат.com
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