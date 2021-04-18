Бадюков - о финале Кубка Гагарина ЦСКА - «Авангард»: Будет очень интересная серия

Бывший хоккеист Алексей Бадюков выразил мнение о финале Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

«Будет очень интересная серия. Если вспоминать серию двухлетней давности, то сейчас «Авангард» подошел в хорошем психологическом состоянии. Они прошли очень многое. ЦСКА, конечно, очень сильная системная команда со своими лидерами, с хорошей игрой в обороне. У омичей серия была длинная, физическое состояние должно быть лучше у ЦСКА, но «Авангард» на очень хороших эмоциях проводит этот плей-офф», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что омичи в финальной серии Восточной конференции обыграли казанский «Ак Барс» (4-3), а московские армейцы в решающем раунде Запада оказались сильнее петербургского СКА (4-2).

Матч ЦСКА - «Авангард» состоится сегодня, 18 апреля в Москве. Начало игры - в 18:00 (мск).