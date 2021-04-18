Кошечкин находится в шаге от подписания нового контракта с «Металлургом»

Агент Сергей Паремузов, клиентом которого является голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, рассказал о том, что в ближайшее время его подопечный должен продлить контракт с магнитогорской командой.

– Мы достигли принципиальной договоренности о подписании контракта, осталось уладить лишь несколько небольших нюансов, Василий остается в Магнитогорске, – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

38-летний Кошечкин выступает за «Металлург» с сезона 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие 36 матчах, в которых его средний процент отраженных бросков составил 92,05.

Ранее вратарь защищал цвета «Лады» и «Северстали».