Плющев - о финале Кубка Гагарина ЦСКА - «Авангард»: Хоккей будет интересным, нас ждет борьба

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил мнение о финале Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

«Здесь будет борьба, напряжение, разочарование и радость. Хоккей будет интересным. Хартли должен видеть состояние своей команды, все-таки она провела тяжелую серию с „Ак Барсом“. Я уверен, что играть „Авангарду“ первым номером было бы неправильно. Как он построит игру, не знаю, но то, что было мало дней на восстановление, может стать проблемой. Здесь нужно выстроить такую тактику, чтобы она была не энергозатратной, иначе будет сложно.

ЦСКА сама по себе сильная команда. Кроме того, у них было больше дней на восстановление, а в моральном плане они не настолько убиты. Ведь у „Авангарда“ были психологически тяжелые матчи», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что омичи в финальной серии Восточной конференции обыграли казанский «Ак Барс» (4-3), а московские армейцы в решающем раунде Запада оказались сильнее петербургского СКА (4-2).

Матч ЦСКА - «Авангард» состоится сегодня, 18 апреля в Москве. Начало игры - в 18:00 (мск).