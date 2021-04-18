Мирошниченко разрешили сыграть на юниорском ЧМ-2021 в США

Форвард сборной России по хоккею Иван Мирошниченко сыграет на юниорском чемпионате мира, который пройдет в американских городах Фриско и Плейно.

По информации пресс-службы ФХР, нападающему «Омских ястребов» выдали специальное разрешение на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в турнире.

«Мы проделали большую работу, чтобы Иван Мирошниченко смог принять участие в юниорском чемпионате мира. Были в постоянном контакте с ИИХФ и Американской ассоциацией хоккея – USA Hockey. Очень многое решили наши хорошие отношения с этой организацией. Наши партнеры приложили очень большие усилия, чтобы Иван смог попасть на территорию США. Мы очень благодарны USA Hockey, Олимпийский комитет США, ИИХФ и лично ее президента Рене Фазеля за помощь», - прокомментировал сообщение глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Мирошниченко является капитаном юниорской сборной России.

Чемпионат мира пройдет с 27 апреля по 7 мая.