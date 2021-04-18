Известен состав сборной России для участия в юниорском ЧМ-2021

Тренерский штаб юниорской сборной России определился с составом команды, которая примет участие в юниорском чемпионате мира в США.

В окончательный список вошли три голкипера, девять защитников и четырнадцать нападающих.

Вратари: Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все — СКА).

Защитники: Александр Фигурин (»Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все — «Динамо» М).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург» Мг), Матвей Петров (»Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков (»Лада»).