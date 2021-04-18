Омский «Авангард» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» победил ЦСКА в Москве в первом матче финала Кубка Гагарина со счетом 4:1.

В первый двух периодах встречи омский клуб забросил по шайбе в ворота столичной команды, отличились Егор Чинахов на 16-й минуте и Кирилл Готовец на 31-й.

В начале третьего тайма нападающий ЦСКА Андрей Локтионов сократил отставание своей команды (42), но в середине отрезка Рид Буше реализовал численное преимущество (52), восстановив разрыв в две шайбы. Установил окончательный счет Илья Каблуков, поразив пустые ворота (58).

Второй матч в финальной серии пройдет также в Москве 20 апреля.

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