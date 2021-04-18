Хартли – о победе «Авангарда» над ЦСКА: Сегодня хоккей был близок к идеальному

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал удачный старт своей команды в финале Кубка Гагарина.

— Сложно было ожидать более лучшую игру, чем сегодня. После победы в прошлой серии у нас оставалось всего несколько дней, чтобы перестроиться, но ребята смогли это сделать. Понимаю, что идеального хоккея не бывает, но сегодня он был близок к тому, чтобы таковым называться. Заслуженная победа, очень рады, что сегодня удалось ее одержать, — цитирует канадского специалиста ТАСС.

Второй матч серии пройдет так же в Москве 20 апреля.