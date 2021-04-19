«Баффало» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем встречи стал хоккеист «Баффало» Сэм Райнхарт, оформивший дубль, забив 23 и 49-й минутах встречи, также по голу на свой счет записали Артту Руотсалайнен (1) и Расмус Асплунд (59).

У проигравшей команды шайбы в ворота соперника забросили Джейсон Цукер (51) и Теодор Блюгерс (60).

Не смотря на победу «Баффало» с 31 очком замыкает Восточный дивизион, «Питтсбург - второй с 59 баллами.

23 апреля «Баффало» примет «Бостон», а через день состоится матч «Питтсбург» - «Нью-Джерси»