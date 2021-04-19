«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», команды забросили восемь шайб

«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:3 в гостевом мате регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей голы забивали Крис Крайдер (7-я минута встречи), Виталий Кравцов (15), Алексис Лафренье (26), Мика Зибанежад (57) и Райан Строум (60).
У проигравшей команды заброшенными шайбами отличились Михаил Мальцев (39), Мариан Студенич (42), Нико Хишир (46).
Отметим, что Кравцов забил перый гол в НХЛ, а Мальцев и Артемий Панарин набрали по 2 очка по системе гол+пас.
«Рейнджерс» с 52 очками идет на пятом месте в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» седьмой с 34 баллами.
21 апреля «Нью-Джерси» сыграет с «Филадельфией» дома, а «Рейнджерс» поедет в гости к «Айлендерс»
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Девилз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Голы: 0:1- Крис Крайдер (Мика Зибанеджад, Артемий Панарин), 06:31 - 5x4
0:2 - Виталий Кравцов (Бретт Хауден), 14:03
0:3 - Алекси Лафренье (Филип Хитил, Каапо Какко) , 25:17
1:3 - Михаил Мальцев (Пи Кей Суббэн, Егор Шарангович), 38:55
2:3 - Мариан Студенич (Михаил Мальцев, Андреас Юнссон), 41:53
3:3 - Нико Хишир (Ник Меркли, Нолан Фут) , 45:30
3:4 - Мика Зибанеджад (Райан Строум, Адам Фокс), 57:00 - 5x4
3:5 - Райан Строум (Колин Блэквелл, Артемий Панарин) , 59:35 - П.В.