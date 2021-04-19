«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», команды забросили восемь шайб

«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:3 в гостевом мате регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей голы забивали Крис Крайдер (7-я минута встречи), Виталий Кравцов (15), Алексис Лафренье (26), Мика Зибанежад (57) и Райан Строум (60).

У проигравшей команды заброшенными шайбами отличились Михаил Мальцев (39), Мариан Студенич (42), Нико Хишир (46).

Отметим, что Кравцов забил перый гол в НХЛ, а Мальцев и Артемий Панарин набрали по 2 очка по системе гол+пас.

«Рейнджерс» с 52 очками идет на пятом месте в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» седьмой с 34 баллами.