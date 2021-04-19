«Анахайм» потерпел поражение от «Вегаса», Волков заработал показатель полезности «-1»

В регулярном чемпионате НХЛ »Вегас» обыграл «Анахайм» со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Алекс Пьетранджело, Николя Руа, Марк Стоун и Алекс Так.

Хозяева ответили шайбами в исполнении Макса Комтуа и Дэнтона Хайнена. Российский нападающий «Дакс» Александр Волков отыграл 14 минут и 56 секунд, заработав показатель полезности «-1».

Примечательно, что «Голден Найтс» одержали шестую победу подряд, а «Дакс» потерпели четвертое поражение к ряду.

В следующем матче «Вегас» дома примет «Сан-Хосе» (20 апреля), а «Анахайм» сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом» (21 апреля).