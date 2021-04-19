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19 апреля 06:54
автор: Степан Шереметьев

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Филадельфию», Сорокин оформил третий шатаут в сезоне

Встреча проходила на стадионе «Фарго Центр».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме сумел переиграть «Филадельфию Флайерз» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил защитник Ник Ледди. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 30 бросков по своим воротам и оформил третий шатаут в сезоне. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 27 минут и 47 секунд, но результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Айлендерс» примут дома «Рейнджерс» (21 апреля), а «Филадельфия» сыграет на выезде с «Рейнджерс» (23 апреля).

источник: «Советский спорт»
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