Кравцов - о дебютной шайбе в НХЛ: Буду рассказывать об этом детям

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов выразил мнение о своей первой заброшенной шайбе в НХЛ в матче с «Нью-Джерси» (5:3).

«Я очень рад, что сегодня забил. Это невероятное чувство, когда ты забрасываешь свою первую шайбу в НХЛ. Буду рассказывать своим детям об этом.

Не было такого, что я прямо был очень зациклен на заброшенной шайбе. Но мне отдали пас, и нужно было бросить. Я бросил - и попал, повезло. Заброшенную шайбу отдам бате, у него там своя коллекция», - приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что 21 июня 2018 года «Рейнджерс» выбрал Кравцова под общим девятым номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги. Ранее хоккеист выступал за челябинский «Трактор».

В нынешнем сезоне нападающий провел за нью-йоркцев девять матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.