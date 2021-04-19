Нападающий «Рейнджерс Артемий Панарин вышел на четвертое место по набранным очкам среди россиян за первые шесть сезонов в НХЛ, сообщает Stats Centre.
Россиянин набрал 466 очка, тем самым, обойдя Илью Ковальчука (465 баллов), занимавшего четвертую позицию.
Рекордсменом по данному показателю является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (614), на втором месте расположился экс-игрок «Детройта» Сергей Федоров (529), третью позицию занимает нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (527).
Отметим, что в нынешнем сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 34 матча, набрав 52 (16+36) очка.