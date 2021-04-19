ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 19:30 Ольденбург 0 Бамберг 0
Испания - Сегунда 20:00 Леганес 0 Понферрадина 0 П1 1.85 Х 3.10 П2 5.30
Португалия - Сегунда 20:00 Ковильян 0 Арока 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 ПСВ Эйндховен- 0 Де Графсхап 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Лидс Юнайтед 0 Ливерпуль 0 П1 4.40 Х 4.60 П2 1.69
Португалия - Сегунда 22:00 Визела 0 Бенфика Б 0 П1 1.77 Х 3.40 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Эспаньол 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.26
19 апреля 09:37
автор: Степан Шереметьев

Панарин вышел на четвертое место по набранным очкам среди россиян за первые шесть сезонов в НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» обошел своего соотечественника Илью Ковальчука.

Нападающий «Рейнджерс Артемий Панарин вышел на четвертое место по набранным очкам среди россиян за первые шесть сезонов в НХЛ, сообщает Stats Centre.

Россиянин набрал 466 очка, тем самым, обойдя Илью Ковальчука (465 баллов), занимавшего четвертую позицию.

Рекордсменом по данному показателю является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (614), на втором месте расположился экс-игрок «Детройта» Сергей Федоров (529), третью позицию занимает нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (527).

Отметим, что в нынешнем сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 34 матча, набрав 52 (16+36) очка.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тампа" Василевского проиграла "Флориде" БобровскогоЧемпионат имени Платини. Французы в 1984 году восхитили ЕвропуВо время произвольного танца у Виктории Синициной расстегнулось платьеКак выглядит без своего трико "королева горных лыж"Бутырская сказала всё, что думает о Туктамышевой: неожиданно«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
В Европе создали футбольную Суперлигу. Хорошая новость для Парижа. И для России?
В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе грянула революция: богатейшие клубы объявили о запуске закрытого турнира, который будет проводиться автономно от УЕФА.
«Романцев подзывает на замену, а я сижу — и завязать шнурки не могу…» Интервью Хлестова. Часть 2
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Вторая часть большого интервью.
«Бразильцы, конечно, неудобные, но Черенков был просто Бог». Интервью Хлестова. Часть 1
7-кратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник сборной Дмитрий Хлестов стал гостем студии «Плеймейкера». Первая часть большого интервью.
«Не верю в приход Карпина в «Спартак». Вы вспомните слова Федуна». Мостовой — о сенсации
Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» появившуюся в прессе информацию о том, что его бывший одноклубник по «Сельте» Валерий Карпин входит в шорт-лист кандидатов на пост нового главного тренера «Спартака».
«В открытом океане сложно читать Достоевского и слушать классику». Правила жизни Федора Конюхова
Легендарный российский путешественник рассказал о том, как собирается установить очередной мировой рекорд - в одиночку переплыть через Тихий океан на катамаране, оборудованном солнечными батареями. В интервью "Плеймейкеру" речь зашла и о других проектах Конюхова, который на пороге 70-летия не перестает удивлять.
9 русских голов в 2 матчах НХЛ: Бучневич — хет-трик, Овечкин — дубль, Панарин, Орлов, Кузнецов и Проворов тоже забили
Вечер 17 апреля по московскому времени подарил российским болельщикам праздник заокеанского хоккея: матчи "Филадельфия" - "Вашингтон" (3:6) и "Рейнджерс" - "Нью-Джерси" (6:3) прошли под знаком наших легионеров.
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика