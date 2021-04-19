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19 апреля 11:55
автор: Владислав Корегин

«Салават Юлаев» интересуется Кагарлицким

По окончании текущего сезона российский форвард должен стать свободным агентом.

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий может стать игроком «Салавата Юлаева».

Как сообщает портал Gorobzor, руководство уфимского клуба готово предложить 31-летнему россиянину двухлетний контракт. В год хоккеист будет получать 60 миллионов рублей. В данный момент переговоры с форвардом продолжаются.

В нынешнем сезоне Кагарлицкий принял участие в 65 матчах, забросив 16 шайб и отдав 36 ассистов. Ранее игрок защищал цвета СКА, «Северстали», «Атланта», новокузнецкого «Металлурга» и «Атланта» и донецкого «Донбасса».

Всего в КХЛ нападающий отыграл 544 встречи, в которых набрал 389 (140+249) очков.

источник: Gorobzor.ru
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