«Салават Юлаев» интересуется Кагарлицким

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий может стать игроком «Салавата Юлаева».

Как сообщает портал Gorobzor, руководство уфимского клуба готово предложить 31-летнему россиянину двухлетний контракт. В год хоккеист будет получать 60 миллионов рублей. В данный момент переговоры с форвардом продолжаются.

В нынешнем сезоне Кагарлицкий принял участие в 65 матчах, забросив 16 шайб и отдав 36 ассистов. Ранее игрок защищал цвета СКА, «Северстали», «Атланта», новокузнецкого «Металлурга» и «Атланта» и донецкого «Донбасса».

Всего в КХЛ нападающий отыграл 544 встречи, в которых набрал 389 (140+249) очков.