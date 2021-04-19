«Автомобилист» стал еще одним претендентом на подписание Кагарлицкого

Руководство «Автомобилиста» намерено пригласить в свою команду нападающего московского «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний игрок может перейти в состав екатеринбуржцев после того, как у него истечет контракт с бело-голубыми 30 апреля.

Ранее заинтересованность в подписании форварда проявил «Салават Юлаев», предложивший хоккеисту двухлетний контракт с годовой зарплатой в 60 млн рублей.

В нынешнем сезоне Кагарлицкий принял участие в 65 матчах, забросив 16 шайб и отдав 36 ассистов. Ранее игрок защищал цвета СКА, «Северстали», «Атланта», новокузнецкого «Металлурга» и «Атланта» и донецкого «Донбасса».

Всего в КХЛ нападающий отыграл 544 встречи, в которых набрал 389 (140+249) очков.