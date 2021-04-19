Умер олимпийский чемпион 1956 года Шувалов

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, в котором сообщается о том, что вчера обладатель золотой медалей Олимпиады-1956 хоккеист Виктор Шувалов скончался на 98-м году жизни.

– Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича. Мы скорбим вместе с вами, – цитирует заявление армейской команды «МК-Спорт».

Напомним, что в своей карьере Шувалов выступал на позиции форварда. За все время своих выступлений он дважды побеждал на чемпионатах мира (1954, 1956) и первенствах Европы (1954, 1955, 1956).

На клубном уровне Виктор Григорьевич защищал цвета ЦСКА, челябинского «Дзержинца», ВВС МВО и СКВО.