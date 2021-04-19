Лучший бомбардир чемпионата Швеции Гривик близок к переходу в «Торпедо»

Руководство нижегородского «Торпедо» находится в шаге от подписания контракта со словацким нападающим Мареком Гривиком.

По информации «Чемпионата», в ближайшее время 29-летний спортсмен заключит соглашение с клубом КХЛ.

Напомним, что Гривик выступает за шведскую команду «Лександ ИФ». Он стал лучший бомбардир и MVP чемпионата Швеции, набрав 53 (14+39) очков в 48 матчах.

Ранее игрок уже выступал в КХЛ в сезоне-2018/19 – тогда он защищал цвета «Витязя». Также в послужном списке хоккеиста выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз».