Никонцев покинет «Спартак»

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», нападающий московского «Спартака» и капитан команды Анатолий Никонцев не собирается продлевать с клубом истекающее летом соглашение.

Одним из претендентов на игрока является «Металлург».

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Никонцев провел 46 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.

В плей-офф на счету хоккеиста четыре встречи, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним, по итогам «регулярки» москвичи заняли восьмое место в Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом же раунде всухую проиграли серию ЦСКА (0-4).