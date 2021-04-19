Борис Михайлов: ЦСКА вчера я более-менее узнавал лишь в первом периоде

Легендарный хоккеист московского ЦСКА Борис Михайлов поделился эмоциями от первого матча финальной серии Кубка Гагарина.

— Неприятный сюрприз. Профессиональная команда не должна играть на своем уровне только один период из трех. А ЦСКА вчера я более-менее узнавал лишь в первом периоде. Увидел много слабых действий прежде всего от защитников, они меня разочаровали. Атака сорок минут из шестидесяти была беззубой. Так и хочется спросить: где вы, лидеры?! Это же финал! — цитирует Бориса Петровича Russia Hockey.

Добавим, что второй матч серии пройдет в Москве 20 апреля.