СМИ: Четыре легионера и Галиев покинут «Ак Барс»

«Ак Барс» планирует расстаться с пятью хоккеистами команды.

По информации «Бизнес ONLINE», казанский клуб не будет продлевать контракты с российским форвардом Станиславом Галиевым, шведским защитником Микаэлем Викстрандом, а также с нападающими Найджелом Доусом, Стефаном Да Костой и Харри Песоненом.

Вероятно, что новый клуб придется искать голкиперу Адаму Рейдеборном. Канадскому нападающему Патрису Кормье руководство «Ак Барса» предложило контракт с понижением в заработной плате.

Ранее в СМИ сообщалось, что Галиев может уйти в московское «Динамо».