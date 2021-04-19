Оргкомитет ЧМ-2021 допускает возможность присутствия зрителей на матчах

Латвийская федерация хоккея предложила предоставить болельщикам возможность присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, обеспечив им тестирование на коронавирус с использованием экспресс-тестов.

«Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в понедельник рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на ЧМ-2021 в Риге, но решение еще не принято», - приводит агентство ЛЕТА слова руководителя департамента спорта министерства образования и науки Латвии Эдгарс Северс.

По оценкам оргкомитета, на трибунах «Арены-Рига» могут присутствовать 2 660 зрителей, а в «Олимпийском спортивном центре» - 1 058.