«Локо» выиграл у «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в плей-офф

На 27-й минуте счет открыл нападающий хозяев Степан Никулин. В самом конце второго периода Руслан Абросимов удвоил преимущество железнодорожников.

Гости смогли отыграть один гол усилиями Никиты Луховского.

Третья шайба влетела уже в пустые ворота москвичей, ее автор - Максим Березкин.

Следующий матч пройдет в Ярославле» 20 апреля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что в плей-офф бело-голубые выиграли три серии со счётом 3-0, став первой командой в истории Кубка Харламова, дошедшей до финала без поражений.