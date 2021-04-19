«Аризона» переподписала Любушкина на год

«Мы очень рады продлить контракт с Любушкиным. Он большой, сильный, надежный защитник, который дает нам физическое присутствие на нашей синей линии. Он также является отличным товарищем по команде, и мы с нетерпением ждем его в нашем составе в следующем сезоне», - цитирует генерального менеджера «койотов» Билла Армстронга официальный сайт «Аризоны».

В текущем сезоне НХЛ Любушкин провёл 31 матч, в которых набрал два (1+1) очка

После 45 матчей «Аризона» с 45 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе