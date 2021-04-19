Ярослав Люзенков: мы говорили ребятам делать одно - они делали другое

«Отдали инициативу, что нельзя было сделать здесь. В третьем периоде встрепенулись, заработали пять минут. Но мы говорили ребятам делать одно — они делали другое. Хотите свое сделать, выходите, но тогда забивайте.

Мы не думаем ни о каких победных сериях. Надо выигрывать каждый матч. Не то чтобы ребята на небесах витают. Не до конца они понимали, что их сегодня ждет.

Нам неважно, что пятый матч пройдет не на «ВТБ Арене», а в Красногорске. Если бы нам сказали играть зимой где-то в Норильске — мы бы и там сыграли»? - приводит слова специалиста МХЛ.

Напомним, в третьем матче финала Кубка Харламова бело-голубые на выезде впервые уступили в серии и во всем плей-офф (1:3).

Счет в серии 2-1 в пользу москвичей.